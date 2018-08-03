Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 12:05

Tatilciler Havran köylü pazarına akın ediyor

Kuzey Ege’nin önemli tatil merkezlerinden Edremit Körfezin en büyük halk pazarları arasında ilk sıralarda yer alan Havran Cuma Pazarı yerli ürünleri ile tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor.

Tatilciler Havran köylü pazarına akın ediyor

03 Ağustos 2018 12:05


Bölgede bulunan tatilcilerin akın ettiğin köylü pazarında tarla ve bahçelerinden topladığı sebze ve meyveleri satan üretici köylülerin yüzünü güldü. Satışlardan memnun olduklarını belirten köylüler “Köyümüzde yetiştirdiğimiz organik ürünleri getirip Havran pazarında satarak evimizin rızkını çıkartıyoruz” dedi.


Alış veriş için yıllardır Havran’a gelen tatilciler “Körfezin en büyük organik pazarı Havran’dır. Mutfak alış verişimizi Havran köylü pazarından karşılıyoruz ve çok memnunuz. Biz Körfeze gelen tatilcilere tavsiye ediyoruz”dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç