Tatilciler Havran köylü pazarına akın ediyor

Bölgede bulunan tatilcilerin akın ettiğin köylü pazarında tarla ve bahçelerinden topladığı sebze ve meyveleri satan üretici köylülerin yüzünü güldü. Satışlardan memnun olduklarını belirten köylüler “Köyümüzde yetiştirdiğimiz organik ürünleri getirip Havran pazarında satarak evimizin rızkını çıkartıyoruz” dedi.

Alış veriş için yıllardır Havran’a gelen tatilciler “Körfezin en büyük organik pazarı Havran’dır. Mutfak alış verişimizi Havran köylü pazarından karşılıyoruz ve çok memnunuz. Biz Körfeze gelen tatilcilere tavsiye ediyoruz”dediler.