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24 Ağustos 2018 17:25

Tatilcilerin kuyruk çilesi tatil beldelerinden başladı

9 günlük bayram tatilinin bitmesine sayılı gün kala tatil beldelerinde geri dönüş yoğunluğu başladı.

Tatilcilerin kuyruk çilesi tatil beldelerinden başladı

24 Ağustos 2018 17:25

Balıkesir’in Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde dönüş yollarında uzun kuyruklar görünüyor.


9 günlük tatili fırsat bilerek Kuzey Ege’ye gelen tatilcilerin dönüş yolculuğu çilesi erken başladı. Binlerce tatilci yollarda zor zaman geçirmek istemeyince dönüş yolculuğuna erken başladı. Tatil beldelerinde bu İstanbul, İzmir ve Bursa Ankara hattındaki yollarda yoğunluklar kuyrukların oluşmasına neden oldu. Bir çok tatil beldesinde ise trafik ekipleri sıkışan trafiğin önüne geçebilmek için çeşitli merkezlere araç ile girişlere izin vermiyor. Özellikle Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde şehir içi trafiği durma noktasına geldi.




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