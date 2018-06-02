Tatlısu’ya Akıllı Şehir, Düzler’e Ro-Ro Limanı

İftar davetine 5 bin dolayında Bandırmalı katılırken, 18 yemek dağıtım noktasında 230 görevli iftar saatinde vatandaşlara yemek dağıtımında bulundu.

İftar öncesinde şehirde esnaf ziyaretlerinde bulunan Başkan Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Encan Aydoğdu’nun seçim bürosunun açılışını yaptı. Açılışın ardından iftar davetinin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na geçen Kafaoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bandırma’da son günlerin en önemli konusu haline gelen Bandırmaspor’un satılmasına yönelik iddiaları değerlendiren Kafaoğlu, "Balıkesirspor da Bandırmaspor’da bizim kulüplerimiz. İkisi de profesyonel futbol liginde mücadele ediyorlar. Bandırmaspor’un da 1. Lig’e çıkması konusunda ciddi gayretlerimiz oldu ama spor bu. Her neticeye karşı hazırlıklı olmak lazım. Desteklerimiz oluyor. Aynı şekilde spor kulüplerinin ciddi ekonomik sıkıntıları var. Üç büyüklerin bile borçları ve sıkıntıları var. Borcu olmayan , ekonomik sıkıntısı olmayan kulüp sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Ama bunlar bizim kulüplerimiz olduğu için laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma çabasındayız. Bandırmaspor’a sahip çıkacağız. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde yardım edeceğiz. Balıkesirspor ile daha önceden sponsorluk anlaşması imzalanmış ve ligde Balıkesirspor Baltok diye anılıyor. Belki önümüzdeki günlerde Bandırmaspor Baltok olabilir. Ama sponsorluk ödemesi konusunda söylenen 20 milyon rakamları doğru rakamlar değil. Kuvvetle muhtemel 5 milyon TL gibi bir rakam olması lazım. Hedefimiz kulüplerimizi maddi sıkıntıdan kurtarmak. Bandırmaspor’a otopark desteğimiz var ama yeterli değil" dedi.

Tatlısu’ya Şehir 2023, Düzler’e Ro-Ro Limanı

Başkan Kafaoğlu Tatlısu Mahallesi’ne yapılması planlanan Akıllı Şehir ve Düzler Mevkii’ne yapılması planlanan Ro-Ro limanı konularında da açıklamalarda bulunarak, "Erdek içinde ciddi bir kamyon trafiği sıkıntısı var. Kamu Özel Sektör ortaklığı ile Düzler Bölgesine bir Ro-Ro Limanı yapılabilmesi için arkadaşlarımız çalışıyor. Böyle bir projemiz var. Buraya yapılacak limanla Erdek’ten Saraylar’a, Tekirdağ’a giden kamyonlar , Ro-Ro’larla buradan gidiş geliş yapabilecekler. Akıllı Şehir ile ilgili de Çevre Şehircilik Bakanlığımız bunu Türkiye genelinde üç kentte uygulayacaktı. Gaziantep, Konya ve Kayseri bu kentlerdi. Bunlara bir de Balıkesir eklendi. Şehir 2023 Projesi adında bir proje bu. Bizim öz kültürümüzle bağlantılı, çok katlı olmayan binalar bunlar. Akıllı, yeşil yeni kentler oluşturmak. Akıllı yollar, akıllı kentler, akıllı kavşaklar. Üniversitelerle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak bunu. Balıkesir’de iki yer bulduk bunun için Bandırma’da Tatlısu’da 73 dekarlık bir alan. Balıkesir merkez de Gaziosmanpaşa’da bir alan. İkisi üzerinde de Bakanlık inceleme ve çalışma yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Maliye Bakanlığı’na yazdı. Buraların rezerv alanı olarak ilan edilmesi hakkında. Şu anda Genel Sekreterimiz Pazartesi günü Maliye Bakanlığı’ndan Milli Emlak’a gidecek yazıyı takip edecek. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir proje bu. Hedefimiz seçimden önce buraları rezerv alan ilan ettirmek. Baltok kanalıyla yaparız. 25’er bin nüfuslu iki şehir olacak buralar" dedi.

İki Bakanlıktan Bandırma’ya 220 milyon Euro’luk yatırım

Bandırma’ya yapılacak olan ve Türkiye’de ilk ve tek olarak Bandırma’da yer alacak Güç Laboratuvarı konusunda da ciddi mesafe alındığını ifade eden Başkan Kafaoğlu, "Bunun için başka iller çok uğraştı ama Balıkesir’de olması kesinleşti. Yaklaşık 320 dönüm araziye 220 milyon Euro bedelinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı’nın ortaklaşa yaptığı bir proje. Arsanın tahsisi yapıldı. Kaynak da hazır. 2018’de temelini atma yönünde ciddi gayretlerimiz var. Bu Türkiye’de tek olacak bir laboratuvar. Bütün elektrikli üretim yapan makinelerin lisanslı olarak testinin yapıldığı bir yer olacak burası. Bu testin yapıldığı yerlere de otomatik olarak bu üretimleri yapan markalar fabrikalarını taşıyacak ya da yeni yatırım yapacak" dedi.

Dalçıkların sözleşmesi imzalandı

Bandırma’da AVM ve Hava Üssü önüne yapılacak dalçık yollar için sözleşmenin ihaleyi kazanan firma ile imzalandığını ifade eden Başkan Kafaoğlu, itiraz için 10-15 günlük bir süre olduğunu bu sürenin sonunda da yer teslimi yapılarak işe başlanacağını ifade etti. Başkan Kafaoğlu, Bandırma’daki Büyükşehir sorumluluğundaki dört caddenin de yaz sonuna kadar sıcak asfalt yapılacağını ifade etti.

Başkan Kafaoğlu açıklamalarının ardından beraberinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ve Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı ile birlikte iftar yemeğini yedi. Kafaoğlu iftar programının ardından ev ziyaretlerinde bulundu.