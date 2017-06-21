Taylıeli Çocuk Şenliği 7-8-9 Temmuz’da yapılıyor

2010 yılında başlatılan etkinliklerin bu yıl 6.sı yapılırken, etkinliklere İsviçre’den de bir sirk gurubu katılacak.

Motiflerini yurt içi ve yurt dışında tanıtan Anatole Sokak Oyuncuları ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin birlikte organize ettiği Taylıeli çocuk şenliği bu yıl 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor. Anatole Sokak Oyuncuları adı ile bilinen ve çok başarılı oyunlara katkı sunan Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu, bu yıl yine çocuklara unutulmaz günler yaşatacak. Burhaniye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Uğur Baykent ile birlikte basın açıklaması yapan Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu, etkinliklerin ilgi çekeceğine inandıklarını söyledi. Eftal Gülbudak, ”Elim Sende, Çocuk-Sanat-İmece etkinliklerini bu yıl 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında Taylieli Mahallesi “Tarla Zanat” alanında gerçekleştireceğiz. 2010 yılında “Köyümüzde Şenlik Var” adıyla başlattığımız şenlikleri 2 yıldan bu yana çocuklara yönelik yapıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de bize katkıda bulunuyor. İstanbul, İzmir ve Eskişehir’den sanat gurupları katılacak. İsviçre’den de bir sirk gurubu geliyor. Sirk tiyatrosu, kukla, karagöz, mim ve çocuk tiyatrosu gösterilerinin yanı sıra sirk sanatları, müzik, palyaço atölyeleri yapılacaktır. Şenlik süresince “Daima Çocuk” konulu fotoğraf sergisi açılacak. Halkımız bu sergiyi gezebilecektir. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kent Tiyatrosu’ da gösterilerde yer alacak. Etkinlikler, 7 Temmuz Cuma günü başlayıp 9 Temmuz Pazar günü sona erecektir. Herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.