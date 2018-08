Taylıeli’de imece usulü Çocuk Sanat Şenliği

Çocuk Sanat İmece Şenliği büyük ilgi gördü.

‘Köyümüzde Şenlik Var’ adı altında Taylıeli Mahallesi meydanında başlayan etkinlikler, Tarla Zanaat alanında devam etti. Çurcunabazlar Sahnesi ile başlayan etkinliklerde Teoman Kumbaracıbaşı konser verirken, İsviçre’den gelen Circ-en-ciel grubunun gösterileri büyük ilgi gördü. Şenlik ateşinin de yakıldığı etkinlikler çocukların büyük ilgisini çekti.

Sanatçı Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu’nun öncülüğünde düzenlenen şenliğe dernekler ve çok sayıda esnafta destek verdi. Eftal Gülbudak, 7’ncisi düzenlenen etkinliğin tamamen imece ile yapıldığını belirterek, “Köyümüzde Şenlik Var Çocuk Sanat İmece etkinliği 7. yaşında. 7 yıldır kültürümüzü, geleneğimizi sanat alanına yansıtmaya çalışıyoruz. Taylıeli köyünde kültür sanat festivalleri düzenliyoruz. Çok geniş bir yelpazede düzenlenen bu festivallerde dans, tiyatro, pandomin, kukla, Karagöz, sergiler, atölyeler ve birçok performans etkinlikleri yer alıyor. Bunu tamamen imece ile yapıyoruz. Bir dayanışma içinde ele ele vererek yapıyoruz. Hiçbir şekilde kimseye sırtımızı yaslamadan birlikte sanatsal bir ortama imza atmaya çalışıyoruz. Son 3 yıldır partnerimiz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Burhaniye Şubesidir. Kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Emekli öğretmen İbrahim Hakkı İnci de, “Torunlarımla, eşimle birlikte bu şenliği ziyarete geldik. Çok mutluyuz. Hele ki torunlarım harikulade mutlular. Diğer günlerde tekrar ziyarete gideceğiz. Çok mutluyuz” dedi.

Şenlik Komitesi üyesi Raif Savur ise, “Bu sene 7’ncisini düzenlediğimiz Kültür Sanat İmece Festivali’ni arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Elimizden geldiğince bu şenliğimizi devam ettirmeye çalışacağız. Her şey burada imece usulü. Sanat, görsellik, her şey burada. Bu festivale her sene bekliyoruz” dedi.