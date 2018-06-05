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05 Haziran 2018 13:24

TCDD’den yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir hat kesimi için yüksek gerilim uyarısı yapıldı.

TCDD’den yüksek gerilim uyarısı

05 Haziran 2018 13:24


TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir-Alayunt-Kütahya-Balıkesir hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulması kapsamında, inşaatı tamamlanan Tavşanlı-Değirmisaz ve Dursunbey-Gazellidere istasyonları arasındaki demiryolu hattına 6 Haziran’dan itibaren 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği belirtildi.


Açıklamada, "Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" ifadesi kullanıldı.




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