İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TCG Amasra ziyarete açıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Mayın Filo Komutanlığına ait TCG Amasra mayın gemisi ziyarete açıldıErdek’te Cumhuriyet Bayramı sebebiyle pazar ve pazartesi günü ziyarete açılan gemiyi çok sayıda vatandaş ve öğrenciler, TCG Amasra mayın gemisini gezme imkanı buldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Mayın Filo Komutanlığına ait TCG Amasra mayın gemisi ziyarete açıldı


Erdek'te Cumhuriyet Bayramı sebebiyle pazar ve pazartesi günü ziyarete açılan gemiyi çok sayıda vatandaş ve öğrenciler, TCG Amasra mayın gemisini gezme imkanı buldu.


Erdek iskelesinde bağlı bulunan TCG Amasra mayın gemisine gruplar halinde alınan ziyaretçilere gemide bulunan askerler eşlik etti. Konuklarını gezdiren görevli askerler gemi hakkında bilgi verdi. Çocuklar ve gençler gemi ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.


Daha sonra, TCG Amasra mayın gemisi Komutanı Dz. Bnb. Meriç Kobak ve Başçarkçı Dz. Yzb. Metin Göker, Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı makamında ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.