TCG Amasra ziyarete açıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Mayın Filo Komutanlığına ait TCG Amasra mayın gemisi ziyarete açıldı

Erdek'te Cumhuriyet Bayramı sebebiyle pazar ve pazartesi günü ziyarete açılan gemiyi çok sayıda vatandaş ve öğrenciler, TCG Amasra mayın gemisini gezme imkanı buldu.

Erdek iskelesinde bağlı bulunan TCG Amasra mayın gemisine gruplar halinde alınan ziyaretçilere gemide bulunan askerler eşlik etti. Konuklarını gezdiren görevli askerler gemi hakkında bilgi verdi. Çocuklar ve gençler gemi ve çevresinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra, TCG Amasra mayın gemisi Komutanı Dz. Bnb. Meriç Kobak ve Başçarkçı Dz. Yzb. Metin Göker, Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı makamında ziyaret etti.