Tecrübeli eğitimci Haydar Aydın emekli oldu

Balıkesir'in deneyimli eğitimcilerinden Haydar Aydın yaş haddinden emekli oldu. Milli Eğitime 40 yıl boyunca öğretmen, müdür, şube müdürü ve en son Balıkesir Milli Eğitim Müdür yardımcısı olarak görev yapan tecrübeli eğitimci yaş haddinden emekli oldu. Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, tecrübeli eğitimci için makamında düzenlediği kabul ile kendisine yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, emeklilik hayatında başarılar diledi. Tecrübeli eğitimciye Müdür Yıldız plaket vererek, çeşitli hediyeler taktim etti. Plaket töreni sonrası kısa bir konuşma yapan Aydın, "Kırk yıl önce onur duyarak , severek başladığım öğretmenlik mesleğine okul müdür yardımcısı, okul müdürü ve 16 Yıl da Milli Eğitim Şube Müdürü ve Milli Eğitim Müdür yardımcısı olarak çalıştım. Çok sevdiğim öğretmenlik mesleğimin kırkbirinci yılı olan 6 Kasım 2018 tarihin de emekli oluyorum. Beraber çalışmaktan onur duyduğum Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız'ın şahsında şube müdürü, müdür yardımcısı, maarif müfettişi olarak çalışan mesai arkadaşlarıma, İlçe milli eğitim müdürlerine, ilçe milli eğitim şube müdürlerine,öğretmen arkadaşlarıma geleceğimiz olan öğrencilerimize, birimlerimiz de görev yapan şeflerimize, kurumlarımız da çalışan tüm personele Rabbım daha güzel günler göstersin. Hepiniz Allah'a emanet olun" şeklinde konuştu.