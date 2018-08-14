Tek amaçları Ayvalıkgücü Belediyespor’un başarısı

Grupta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor’da yönetim kırmızı-beyazlı takımı yeniden profesyonel lige çıkarabilmek için kenetlendi.

Bu kapsamda; Ayvalıkgücü Belediyespor’un yıllardır tribünlerde ki en büyük destekçisi olan Ayvalıklı 10’lar Gurubu üyelerinden Okan Yalkınoğlu, Deniz Dalklınç, Ergin Kocaman, İlker Anaz gibi genç isimler kulübün yeni yönetiminde yer aldı.

Kırmızı-beyazlı tribünlerde yıllarca takıma karşılıksız destek veren şimdi ise Ayvalıkgücü’nün 3.lige çıkabilmesi için büyük uğraş veren genç yöneticiler İlker Anaz, genel kaptan, Ergin Kocaman genel kordinatör, Deniz Dalklınç taraftar sorumlusu ve Okan Yalkınoğlu Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu olarak kulüp yönetimde yerlerini aldılar.

Genel Kaptan İlker Anaz ile Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu Okan Yalkınoğlu yaptıkları ortak açıklamada, “Yıllarca tribünde verdiğimiz desteği şimdi Ayvalıkgücümüzü bir üst lige çıkarmak için tüm enerji ve özverimiz ile çalışıyoruz. Yapılan transferlerle ve yapılan organizasyonlarda yakından ilgilenip tek amacımız Ayvalıkgücü’nün başarısıdır” ifadelerini kullandılar.

Öte yandan taraftarlar da 3 genç Ayvalıkgücü aşığının kulüp yönetiminde önemli mevkilerde yer almasından memnun olduklarını kaydederek, “Bu gençleri kulüp yararına olan her organizasyonda görebiliyoruz. Bu arkadaşlarımızı bazen Ayvalıkgücü’ne kazanç sağlamak için atkı satarken, bazen afiş asarken, bazen antrenmanda, deplasmanda, kısaca her yerde rahatlıkla görebiliyoruz. Ayvalıkgücü Belediyespor genel kurulu bu 3 arkadaşımızı kulüp yönetimine dahil etmekle çok yerinde bir karar almışlardır” ifadelerini kullandılar.