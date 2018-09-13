Temizlik işleri ortak akılla yürütülecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla Balıkesir'in 20 ilçesindeki Belediye Temizlik İşleri Müdürleri bir araya gelerek yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından davet edilen Temizlik İşleri Müdürleri ve yetkilileri ilçelerinde ve beldelerinde yaşanan sorunları tek tek aktararak sorunların bertarafı için ilçe belediyeleriyle Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, özellikle hiçbir ilçe belediyesinin siyasi farklılıkları gözetilmeksizin ortak çalışma yürütmesinin gerekliliğinin altını çizerken; asıl amacın ilçe ve beldelerde yaşayan insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmeleri olduğunu söyledi. Özellikle katı atıkların bertarafı konusunda yaşanan sıkıntıların ön plana çıktığı toplantıda, tüm ilçe belediyelerinin katı atıklarını gösterilen katı atık aktarma istasyonlarına bırakmalarının zorunluluğu dile getirilirken; bu konuda bazı ilçe belediyelerinin bu sorumluluklarını yerine getirmediği ve ilçe yaşayanlarını ve çevreyi zor durumda bıraktıkları ifade edildi.

20 ilçenin sorunlarını görüyoruz

Açış konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir büyükşehir belediyesi olduğunun altını çizerek; “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni bir büyükşehir belediyesi olmakla beraber bugüne kadar yapılan iş ve işlemlerin yerelde alışılagelmiş şekliyle revize edilmesi ve güncellenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekip ve takım ruhuyla işlerin doğru yürütülebilmesi için bu tür toplantıların düzenlenmesi kaçınılmaz oluyor. Herkes kendi sorununu ve sıkıntısını biliyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak üstten baktığımızda büyükşehrin ve 20 ilçenin sorunlarını görüyoruz. Bu sorunları ortadan kaldırmak veya iyileştirmeler yapmak için çalışmalar ve planlamalar yapıyoruz ama işin mutfağında olan sizlerin yerelde yaşadığınız sıkıntıları bilmemiz ve planlamalarımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Sorunları bir an önce pratik, doğru, çevreyi kirletmeyen veya en az kirleten şekilde çözmemiz gerekiyor” dedi.

Hedef daha az sorun daha çok mutluluk

Özellikle katı atıkların bertarafı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü; “Büyükşehirler katı atıkların bertarafıyla sorumlu. İlçeler yerelde merkez ve kırsal mahallerin tamamında çöplerin toplanmasıyla yükümlüler. İlçe belediyeleri kendi sorumluluk alanlarında topladıkları çöpleri varsa aktarma istasyonlarına, yoksa da Büyükşehir'in katı atık bertaraf tesisine getirmekle yükümlüler. Lütfen bu noktada ilgili belediyelerin sorumluları olarak sorumluluk alanlarınızdaki kanuni zorunluluklarınızın farkında olun ve gereğini yapın. Sıralı amirlerinizi, siyasetçileri de uyarın. Çöplerin geç toplanması, toplanmaması, ekonomik kaygılarla çöplerin katı atık bertaraf tesislerine getirilmemesi ve çöplerin gelişi güzel vahşi depolama alanlarına dökülmesiyle sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu durum hem çevreyi kirlettiği gibi hem de yerelde yaşayan insanların sağlığı açısından zor durumda bırakıyor. Bu hep birlikte yapılması gereken bir şey. Bizlerin buradan aldığımız karar veya yaptığımız planlamalar işlerin sağlıklı yürümesi için yeterli olmuyor. Mutlaka sizlerin de bizlerin aldığı kararlara riayet etmeniz, destek vermeniz ve uygulamanız gerekiyor. Bu konuda bugüne kadar verdiğiniz çaba ve gayretin daha da arttırılarak devam etmesini istiyoruz ki, hepimiz mutlu, huzurlu ve sorunsuz bölgelerde yaşıyor olalım. Hem sizin hem de bizim en az sorunla ilerleyebilmemizin tek yolu ortak akılla hareket etmekten geçiyor. Burada sizlerin ve bizlerin bazen farklı partilerden seçilmiş belediyeler olmamızın bir önemi yok. Sonuçta hepimiz yereldeki vatandaşlarımıza hizmet getirmeye çalışıyoruz. Burada biz Büyükşehir Belediyesi olarak konulara siyasi değil, kanunlar tarafından getirilen sorumlulukların farkında olarak eşit mesafeden bakarak görev yapmaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu konuda tüm öneri ve çabalarda biriz beraberiz. Bunun farkında olun. Zaman zaman yanlış anlaşılmalara mahal vermeyin. Bir sorununuz sıkıntınız olduğunda kendi içinizden konuşmak yerine buradaki daire başkanımız ve ekibiyle istişare ederseniz sorunları daha hızlı, kolay ve birbirimizi anlayarak çözmüş oluruz. Bu da herkes için daha az sorun daha çok mutluluk olur.”şeklinde konuştu.

Sorunlar masaya yatırıldı

Bahse konu toplantının ev sahipliğini yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verirken; her zaman istişareye ve işbirliğine açık olduklarını söyledi. Toplantıya katılan ilçe belediyeleri Temizlik Müdürlüğü yetkilileriyle sürekli dirsek teması halinde olmak niyetinde olduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, özellikle katı atıkların aktarma istasyonlarına veya Büyükşehir Belediyesi'nin katı atık bertaraf tesisine getirilmesi konusunun ne denli önemli olduğunu söyledi. Toplantının devam eden bölümündeyse ilçe belediyeleri Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinin ilçelerdeki ve beldelerde yaşadıkları sorunları tek tek anlatmalarıyla devam etti.