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09 Ocak 2017 16:25

TEOG birincisinden ziyaret

TEOG birincisinden ziyaret

09 Ocak 2017 16:25

Balıkesir’in Edremit ilçesinde TEOG’da 500 tam puan alan Bengisu Serinken İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç’u makamında ziyaret etti.
Özel Edremit Uğur Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Bengisu Serinken, Milli Eğitim Bakanlığınca 23-24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen I. Dönem Merkezi Ortak Sınav sonuçlarına göre tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan aldı.
Bu başarısıyla Türkiye birincileri arasına girerek Edremit’i gururlandıran Bengisu Serinken, Özel Edremit Uğur Ortaokulu Müdürü Nihan Özel, Özel Edremit Uğur Okulları Kurucu Temsilcisi Murat Kahriman ve Özel Edremit Uğur Lisesi Müdürü Aytürk Turgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç’u makamında ziyaret ettiler.
Ziyarette başarılarından dolayı Bengisu Serinken’i, ailesini ve okulunu tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç; gayretli çalışma ve azmin neticesinde aşılamayacak engel olmadığını belirterek öğrencinin bu başarısının diğer öğrenciler için de örnek teşkil edeceğine inandığını belirtti.



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