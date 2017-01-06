Termik santral uyarısını belediye meclisinde yaptı

Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur Bandırma Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısında gündem dışı yaptığı konuşmada Bandırma’nın geleceği açısından büyük önem taşıyan, Gönen Havzasına kurulması planlanan termik santral için korkutan uyarılarda bulundu.

Termik Santral kurulursa Bandırma çıra gibi yanar diyen Ozan Onur “ Bandırma’nın içme suyu Gönen Barajından geldiği için bu konu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yabancı menşeli şirketler uzun zamandan bu yana Gönen Havzasında altın ve madenler ile ilgili olarak araştırmalar yapmaktalar. 1,5 yıl önce Orman İşletme Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı kararıyla koruma bandını 8 Km’den 3Km’ye düşürdü. Yani içme suyumuza olan tehlike çok daha yakına geldi. Yakın gelecekte Bandırma’nın Gönen Barajından başka içme suyu kullanma şansı yoktur. Eğer Gönen Havzasına Termik santral kurulursa Bandırma çıra gibi yanar. Gelecek kuşaklar Bandırma’da felaketi ve rezilliği yaşar. Bu işin siyaseti olmaz. Bandırma meclis üyeleri, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve yerel basın beraber hareket etmeliyiz. Bugün bu sorun için bir milat olmalı. Bu baraja dur diyemezsek bu vebalin altında eziliriz.” Dedi.