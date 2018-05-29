TEV, 50 yılda 250 bin öğrenciye burs verdi

TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı geçmiş 50 yıllık dönemde 250 bin öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

TEV Balıkesir Şubesi tarafından iftar yemeği düzenlendi. Öğrenciler yararına düzenlenen iftar yemeği sonrası konuşan TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Rona Yırcalı, Türk Eğitim Vakfı’nın 50. yılını geçen yıl tamamladığını ve bu yılla birlikte ikinci yarım asra adım attığını hatırlatarak, "50 yılda 250 bin öğrenciye burs verdik. TEV ailesi olarak bağış yanında gönüllü çalışmalarını da önemsiyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz bir seçim sathına girmiş bir vaziyette. Siyasi parti başkanlarımız, hem Cumhurbaşkanlığı hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği için çalışıyorlar. Bir çok konuda değişik fikirler söylüyorlar. Hepsinin birleştiği bir konu var eğitim. Bütün siyasi partilerimiz kendi beyannamelerinde gençliğin eğitimin daha iyi olduğu taktirde Türkiye’nin daha iyi gideceğinden hem fikirler. Bunu hepsi kabul ediyorlar. TEV bugün eğitim için uğraşıyor, TEV bugün gençlerin eğitimi için uğraşıyor, TEV bugün Türkiye’nin geçlerinin geleceği için daha iyi olması için uğraşıyor. Türkiye gencinin daha iyi olması demek Türkiye’nin daha ileriye gitmesi demektir. Verdiğimiz bursların yanı sıra 2 bin civarında lisans üstü bursumuzu Türk gencimize yurt dışına vermiş bulunuyoruz. Türkiye’nin köşelerine dağılmış olan 12 şubemiz var. Biz bütün Türkiye’de yaptığımız çalışmaları her kese yaygın olmasını ve TEV’i daha iyi tanıyarak bu yaptıklarımıza destek olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Yaptıkları hizmetleri bağışlar sayesinde sürdürdüklerini ifade eden Yırcalı, "Bize yapılan bağışlar şartlı bağış olabilir, genel bağış olabilir, her hangi bir projeye sponsor olarak desteklemek şeklinde olabilir. Bazı arkadaşlar düşünüyor ki TEV’e yapılan bir bağış havuza girecektir, bir nevi o bölgeye hizmet etmeyecektir. Bunu biraz düzeltmemiz lazım. Çünkü bizde şartlı bağış diye bir müessese var. Yani siz isterseniz Balıkesir Lisesinden mezun olmuş, Balıkesir Tıp Fakültesinde okuyan bir arkadaşa bu yaptığım yardımdan burs almasını ön görebiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde Gaziantep’te yapabilir. Ya da ben bunu makine mühendisliğinde okuyan kızlara vermek istiyorum gibi yaklaşımınız olabilir. Şart bağış sizin istikametinizde sizin gönlünüze uygun kullanabiliriz. Türk Eğitim Vakfı’nın, sizin kafanızda sizin gönlünüzde olmasını istiyoruz. Biz bağışlarla yaşıyoruz. Bağış demek bir menkulu iyi bir niyet için vermek demektir. Tamam ama biz bunun yanında sizin bizimle enerjinizi paylaşmanızı istiyoruz. Fikirlerinizi, mesainizi paylaşmanızı istiyoruz. Gönüllü çalışma isteğinizi paylaşmanızı istiyoruz bizim için bağış kadar bunlarda önemli. Hepinizi Türk Eğitim Vakfı ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bize destek olun ki daha iyi bir geçlik ile daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir nesil yetiştirelim” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından özel bir eğitim merkezi öğrencilerinin yıl sonu gösterilerinin gelirini vakfa bağışlamaları nedeniyle Bozcaada Maratonuna TEV adına katılarak farkındalık oluşturan Soner Türkmeneli, Erman Korkmaz ve Dilara Aksoy’a sertifika ve madalyaları takdim edildi.

İftara TEV Mütevelli Heyeti Başkanı ve aynı zamanda Yırcalı Şirketler Grubu Başkanı Rona Yırcalı, Balıkesir Üniversitesi Rektür Prof. Dr. Kerim Özdemir, BARO Başkanı Av. Erol Kayabay, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, MHP İl Başkanı Suat Par, BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, Balıkesir Türk Eğitim Vakfı Şube Başkanı Jale Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri ile TEV gönüllüleri ve bağışçıları katıldı.