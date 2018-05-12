TEV’in 51. yılı kutlandı

kuruluş yıl dönümünde “51. Yıl Umut Gala Yemeği” düzenlendi.

TEV’in 51. yıl gala yemeği toplantısı düzenlendi. Galada konuşma yapan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, ‘51 yılı geride bırakan vakfımızın bugün ulaştığı nokta, ülkesine, gençlerine, değerlerine sahip çıkmanın ve çok çalışmanın örnek bir yansımasıdır. Sizlerin desteğiyle TEV bugün Türkiye’nin Eğitim Vakfı’dır. TEV’in başarı hanesinde bugün baktığımızda burslarımızdan kuruluş yılımızda 119 öğrenci yararlanmışken, günümüze kadar verdiğimiz burs sayımız 250 bine yaklaşmıştır. 50. yılımızda büyük bir eğitim seferberliğiyle sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi ‘Umut’ teması altında birleştirdik. TEV Ailesi olarak ülke sathında yürüttüğümüz ‘’Geleceğin Adı Umut Olsun’’ projemizle kitlelerin TEV’e kaynak aktarması yolunda bir dizi iletişim etkinlikleri gerçekleştirdik. Mezun bursiyer veri tabanımızı kuvvetlendirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak ve mezunlarımızla olan bağımızı kuvvetlendirmek hedefiyle Mezun Bursiyerlerle İletişim Birimimiz hizmet vermeye başladı. Böyle bir motivasyonla başlangıç yaptığımız ikinci 50 yılımızda hedeflerimiz doğrultusunda tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Gala yemeği, müzisyen Fatih Erkoç’un konseriyle sona erdi. TEV ailesi, usta sanatçının unutulmaz şarkılarıyla keyifli dakikalar yaşadı.

TEV gala yemeğine, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV Mütevelliler Heyeti üyeleri, hibe ve vasiyet bağışçıları ile bursiyerler katıldı.