Tezcan’dan tohum tepkisi

Tezcan’ın ilk durağı Bandırma Ticaret Borsası oldu. Tezcan ve beraberindekiler burada bir süre Borsa yetkilileri ile görüştükten sonra Bandırma Nikah Salonu’nda düzenlenen programa katıldılar. Burada esnaf temsilcileri ve muhtarlarla buluşan Tezcan, partisinin 24 Haziran seçimlerine dair esnaf ve muhtarlarla ilgili vaatlerini anlattı.

Tezcan esnafların en büyük sorunlarından olan stopajı kaldıracaklarını ve esnafı tahsildar durumuna düşmekten kurtaracaklarını belirterek, her muhtarlığın da bütçesi olacağını ve çay kahve gibi giderleri bu bütçeden karşılayacaklarını ifade etti. Toplantının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda kendisini bekleyen partililere hitap eden Tezcan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca "21 Mart Dünya Ormancılık Günü"nde ülke genelindeki 23 milyon aileye posta yoluyla gönderilen çam tohumlarına tepki gösterdi. Tezcan, eline aldığı tohum paketini vatandaşlara göstererek, "Üzerine küçücük Orman ve Su İşleri Bakanlığı yazmışlar. Utanıyorlar ki küçücük yazmışlar. Çam tohumu bu. Bunu vatandaşa gönderiyorlar. Yazmışlar üzerine 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk diye. Ama bir günde 50 bin çamı Okluk Koyu’nda kestiniz. Ne için? 300 odalı bir yazlık saray yapmak için. Lüks için, şatafat için. Bir çam ağacı 60 yılda yetişiyor. 50 bin çamı orada keseceksin. Daha sonra da poşetlerde çam ağacı tohumu yollayacaksın. Yani millete diyorlar ki, benim yediğimi sen yerine koy. Ben yiyeyim sen doldur diyorlar" dedi.

Tezcan, 24 Haziran seçimleri sürecinde CHP’den İyi Parti’ye geçen 15 vekilden biri olan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’ı da yanına alarak, "15 demokrasi kahramanı arkadaşımızın biri de Ahmet Akın. Kolay bir iş değildir. Partisinden milletvekili seçilip bir görev bilinci ile de olsa gitmek kolay iş değildir. Biz siyaseti kişisel istikbalimiz için yapmıyoruz. Bir davaya inandığımız için yapıyoruz. Ama 15 arkadaşımız parti görevidir dedi, genel başkanın talimatıdır dediler, gittiler ve oyunu bozdular" diye konuştu.