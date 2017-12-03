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03 Aralık 2017 17:30

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Giresunspor: 0

TFF 1.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Giresunspor: 0

03 Aralık 2017 17:30

Lig’in 14. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Akın Çorap Giresunspor’u konuk etti. Maç golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar


6. dakikada Dimitriadis’ın altıpas önünden çektiği şut yandan auta gitti.


11. dakikada Ismail Aissati’nın ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci tarafından zorlukla kurtarıldı.


15. dakikada Bülent’in sol kanattan ortasına yükselen Abdulkadir topu auta gönderdi.


24. dakikada Canberk’in ceza sahasının solundan çektiği şut az farkla auta gitti.


27. dakikada Çağlar’ın kullandığı kornere kafayla yükselen Diabang Dialiba topu auta gönderdi.


44. dakikada Sedat Şahintürk’ün penaltı noktasına yakın yerden çektiği şut defanstan geri döndü.


47. dakikada Mahatma Otoo’nun ortasına kale çizgisinin önünden Abdulkadir dokundu, kaleci gole izin vermedi.


57. dakikada Balıkesirspor atağında Abdulkadir kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat topu ağlara gönderemedi.



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Serper Barış Saka xx, Selahattin Altay xx, Mehmet Emin Tuğral xx


Balıkesirspor Baltok: Vukovic xxx, Nizamettin Çalışkan xx (Foxi dk. 58 xx), Abdulkadir xx, İsmail xx, Sedat xx (Mehmet dk. 72 xx), Oğuz xx, Uğur xxx, Mahatma Otoo xx (Muhammed dk. 90 ?), Glumac xxx, Bülent xxx, Cumali xx


Yedekler: Atilla, Oğuzgan, Cüneyt, Furkan, Doğa,


Teknil Direktör: Can Cangök


Akın Çorap Giresunspor: Anıl xxx, Caner xx, Aykut x, Dimitriadis xxx, Boubacar xx, Mehmet xx (Junior Dale dk. 67 x), Silva Lopes xxx (Mert dk. 86 ?), Sandro xxx, Çağlar xx, Fatih xx (Mertcan dk 75 xx), Canberk xx


Yedekler: Fevzi, Berkan, Oğuzhan, Sinan, Özgür, Hüsamettin


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Sarı kartlar: İsmail (Balıkesirspor), Boubacar (Akın Çorap Giresunspor)




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