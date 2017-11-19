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19 Kasım 2017 15:19

TFF 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 - Eskişehirspor: 3

TFF 1.

TFF 1. Lig: Balıkesirspor Baltok: 2 - Eskişehirspor: 3

19 Kasım 2017 15:19

Lig’in 12. haftasında Balıkesirspor Baltok, sahasında Eskişehirspor’a 3-2 mağlup oldu.




Maçtan dakikalar


19. dakikada Nizamettin’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Glumac’ın kafa vuruşunda kaleci topu kornere gönderdi.


24. dakikada Kayacan’ın yaptığı ortaya Nizamett’in gelişine vuruşunda kaleciden dönen topu Abdulkadir kale ağzında ağlarla buluşturdu. 1-0


30. dakikada Hasan Hüseyin’in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahası içinde iyi yükselen Chikeluba Ofodeu topu ağlarla buluşturdu. 1-1


44. dakikada Dorukan’ın ceza sahası dışından içeriye yaptığı ortaya Ofodeu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2


78. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına gelen Erkan Zengin takımı adına farkı 2’ye çıkaran golü attı. 1-3


88. dakikada ceza sahasına giren Sedat’ın şık çalımlarla rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 2-3



Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Yiğit Aslan x, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Gökmen Baltacı xx


Balıkesirspor Baltok: Vukovic xx, Nizamettin Çalışkan x (Muhammet dk. 81 ?), Furkan Çil x (Stewe dk. 72 x), Abdulkadir xx, İsmail Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Uğur Aygören xx, Mahatma Otoo xx, Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Cumali Bişi x (Sedat dk. 60 x)


Yedekler: Atilla, Oğuzhan, Cüneyt, Mehmet Boztepe, Doğa İşeri


Teknil Direktör: Can Cangök


Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan Hüseyin x (Hasan Ayaroğlu dk. 72 x), Aykut xx, Dorukhan xx, Uğur İnceman x, Erkan Zengin xx (Andaç dk. 85 ?), Ofoedu xx, Kaan xx, Akaminko xx, Hürriyet xx, Bruno x (Semin dk. 90 ?)


Yedekler: Gökhan, Bedirhan, Semih Şentürk, Mehmet Özcan


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Goller: Abdulkadir (dk. 24), Sedat (dk. 88) (Balıkesirspor), Ofodeu (dk. 30 ve 45), Erkan (dk. 78 pen.) (Eskişehirspor)


Sarı Kartlar: Jerry Akaminko, Kaan, Kayacan (Eskişehirspor), Cumali, Nizamettin, Oğuz, Vukovic (Balıkesirspor)




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