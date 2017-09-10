TFF 2. Lig

Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında Bandırmaspor evinde ağırladığı Niğde Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakem: Ahmet Kalaycı xxx, Kürşathan Akın xxx, Sinan Bilen xxx
Bandırmaspor : Ali Türkan xxx, Birhan Vatansever xx, Mesut Saray xx (Hüseyin Altuğ Taş dk. 61 x), Üstün Bilgi x, Özgür Çelik xxx, Erhan Şentürk xx (Oğuzhan Kayar dk. 83 ?), Berkay Can Değirmencioğlu x, Gökhan Yılmaz xxx, Bahri Can Avcı xx, Emre Aygün xx (David Deniz Kılıç dk 75. x), Adem Koçak x
Yedekler: Ramazan Evren Üstündağ, Oğulcan Şahin, Erdi Öner, Fatih Kıran
Niğde Belediyespor: Metin Uçar x, Seçkin Getbay x, Mehmet Gürkan Öztürk x (Ali Akburç dk. 60 x), Hakan Çevik x, Tunç Murat Behram x, Sefa Aksoy x, Oktay Pop x (Hasan Üstübücü dk. 45 x), Eren Tokat x, Cabir Coşar xx (Uğur Ayhan dk. 82 x), Taner Yılmaz x, Volkan Geyik x
Yedekler: Muzaffer Sarıibrahim, Oktay Demircan, Emre Öztürk, Volkan Özcan
Goller: Gökhan Yılmaz (dk. 28), Hüseyin Altuğ Taş (dk. 90+4) (Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Birhan Vatansever, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Emre Aygün (Bandırmaspor), Sefa Aksoy, Cabir Coşar (Niğde Bld.Spor)