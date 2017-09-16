TFF 2. Lig

Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Bandırmaspor evinde ağırladığı Karşıyakaspor’u 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakem: Selim Özen x, Kemal Mavi xx, Emre Doğu xx

Bandırmaspor: Ali Türkan xxx, Birhan Vatansever xxxx, Mesut Saray xx (Oğuzhan Kayar dk. 61 x), Üstün Bilgi x, Özgür Çelik xx, Erhan Şentürk xxx , Berkay Can Değirmencioğlu x (Erdi Öner dk. 61 x), Gökhan Yılmaz xx, Bahri Can Avcı xx (Fatih Kıran dk. 45 xx), Emre Aygün xx , Adem Koçak x

Karşıyakaspor: Erhan Erentürk x, Cenk Özbey x, Ali Say x, Mahmut Temür x, Tayfun Pektürk x (Harun Atalay dk. 81 x), Battal Demirbilek x (Hakan Kuş dk. 75 x), Mustafa Aşan x, Metin Peker x, Abdülhamit Yıldız x, Anıl Çıracı x, Onur Kıntaş x (Bartu Umut dk. 86 ?)

Gol: Erhan Şentürk (dk. 60 pen.) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Berkay Can Değirmencioğlu, Gökhan Yılmaz, Oğuzhan Kayar (Bandırmaspor), Tayfun Pektürk, Abdülhamit Yıldız (Karşıyakaspor)