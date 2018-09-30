TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 0 - Bugsaşspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor, evinde Bugsaşspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alper Oran, Arif Dilmeç , Abdülhamit Söyler
Bandırmaspor: Ramazan Evren Üstündağ, Erdi Öner, Yusuf Akyel, Ömer Faruk Ermeç, Doğan Can Davas, Muharrem Efe, Nurettin Kayaoğlu, Rıza Efendioğlu, Ali Han Tunçer (Berat Jonathan Ustabaşı dk. 66), Ömer Faruk Boz (Fatih Üge dk. 72 ?), Fatih Kıran
Bugsaşspor: Bora Sevim, Kudbettin Tekin Oğrak (Mehmet Ali Can dk. 80 ?), Mustafa Çeçenoğlu, Bora Taşdemir, Yavuz Koç (Abdülkadir Sönmez dk. 63), Suat Kaya (Ahmet Sun dk. 87 ?), Halil Gedik, Soner Gönül, Süleyman Özdamar, Eyüp Geyik, Hasan Türk
Goller: Suat Kaya (dk. 20 ve 85) (Bugsaşspor)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Nurettin Kayaoğlu, Ömer Faruk Boz, Yusuf Akyel (Bandırmaspor), Bora Taşdemir, Suat Kaya, Halil Gedik (Bugsaşspor)