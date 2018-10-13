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TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 0 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında Bandırmaspor, evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Selim Özen, Emir Kılıçarslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz


Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç, Erdi Öner, Ömer Faruk Ermeç, Doğan Can Davas, Berat Jonathan Ustabaşı (Ömer Faruk Boz dk. 79 ?), Muharrem Efe (Yusuf Akyel dk. 89 ?), Nurettin Kayaoğlu, Rıza Efendioğlu, Oğulcan Şahin (Alp Huy dk. 79 ?), Yunus Özdemir, Fatih Kıran


Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel Çetinkaya, Kürşat Ergün Aydın (Fatih Gül dk. 59 ?), Onur Kolay, Umut Kaya, Erman Bulucu, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Yılmaz, Artun Akçakın (Abdurrahman Emir Alagöz dk. 88 ?), Erhan Kara, Zafer Şensoy (Çağrı Giritlioğlu dk. 70 ?), Yaser Hacımustafaoğlu


Sarı kartlar: Berat Jonathan Ustabaşı, Erdi Öner, Muharrem Efe, Ömer Faruk Ermeç, Ömer Faruk Boz (Bandırmaspor), Umut Kaya, Erman Bulucu, Zafer Şensoy, Onur Kolay, Fatih Gül (Manisa Büyükşehir Belediyespor)

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