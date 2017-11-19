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19 Kasım 2017 16:16

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Ottocoll Karagümrükspor: 1

TFF 2.

TFF 2. Lig: Bandırmaspor: 4 - Ottocoll Karagümrükspor: 1

19 Kasım 2017 16:16

Lig Beyaz Grup’ta Bandırmaspor, sahasında Ottocoll Karagümrükspor’u 4-1 mağlup etti.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Hasan Avcı xxx, Can Savaşan xxx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xxx


Bandırmaspor: Ali Türkan xxx, Oğulcan Şahin xx, Erdi Öner x, Birhan Vatansever xx, David Deniz Kılıç xx (Hüseyin Pala dk. 90 ?), Üstün Bilgi xxx, Özgür Çelik x, Erhan Şentürk xxx (Yusuf Akyel dk. 76 ?), Hüseyin Altuğ Taş xxxx, Gökhan Yılmaz x, Oğuzhan Kayar x (Mesut Saray dk. 70 ?)


Ottocoll Karagümrükspor: İsmail Çipe x, Hüseyin Tokmak x, Hüseyin Öztürk x, Erdinç Çepoğlu x, Feyyaz Aydil xx, Burak Göksel x (Hakan Albayrak dk. 37 x), Şahinali Terzi x (Erkan Sancar dk. 59 x), Serkan Odabaşoğlu x (Taner Yıldız dk. 37 x), Ufuk Akyol x, Fatih Kuruçuk x, Gökhan Sazdağı xx


Goller: Hüseyin Altuğ (dk. 1 ve 54), Üstün Bilgi (dk. 20), Erhan Şentürk (dk. 68) (Bandırmaspor), Feyyaz Aydil (dk. 73) (Ottocoll Karagümrükspor)


Kırmızı kart: İsmail Çipe (dk. 86) (Ottocoll Karagümrükspor)


Sarı kartlar: Üstün Bilgi, Oğulcan Şahin, Birhan Vatansever (Bandırmaspor), Burak Göksel, Hüseyin Tokmak (Ottocoll Karagümrükspor)




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