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TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok : 0 - Fatih Karagümrük: 1

Bandırmaspor, TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrükspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Adem Şahan, Ali Rıza Öztürk


Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç, Erdi Öner, Yusuf Akyel, Fatih Üge (Haluk Türkeri dk. 80 ?), Alp Huy, Ömer Faruk Ermeç (Berat Jonathan Ustabaşı dk. 74 ?), Muharrem Efe (Yunus Özdemir dk. 80 ?), Mete Sevinç, Rıza Efendioğlu, Oğulcan Şahin, Ali Han Tunçer


Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Adil Demirbağ, Turgut Doğan Şahin (Emir Gökçe dk. 90+1 ?), Youssef Yeşilmen, Murat Türkkan, Sanharib Büyüksal (Ramazan Civelek dk. 63 ?), Benjamin Fuchs (Murat Ceylan dk. 25), Ufuk Akyol, Bilal Aziz Özer, Fatih Kuruçuk, Selçuk Alibaz


Gol: Ramazan Civelek (dk. 75) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Bilal Aziz Özer, Adil Demirbağ (Fatih Karagümrük)

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