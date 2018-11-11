TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok : 0 - Fatih Karagümrük: 1

Bandırmaspor, TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 12. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrükspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Adem Şahan, Ali Rıza Öztürk
Bandırmaspor: Ahmet Said Kıvanç, Erdi Öner, Yusuf Akyel, Fatih Üge (Haluk Türkeri dk. 80 ?), Alp Huy, Ömer Faruk Ermeç (Berat Jonathan Ustabaşı dk. 74 ?), Muharrem Efe (Yunus Özdemir dk. 80 ?), Mete Sevinç, Rıza Efendioğlu, Oğulcan Şahin, Ali Han Tunçer
Fatih Karagümrük: Tarık Çetin, Adil Demirbağ, Turgut Doğan Şahin (Emir Gökçe dk. 90+1 ?), Youssef Yeşilmen, Murat Türkkan, Sanharib Büyüksal (Ramazan Civelek dk. 63 ?), Benjamin Fuchs (Murat Ceylan dk. 25), Ufuk Akyol, Bilal Aziz Özer, Fatih Kuruçuk, Selçuk Alibaz
Gol: Ramazan Civelek (dk. 75) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Bilal Aziz Özer, Adil Demirbağ (Fatih Karagümrük)