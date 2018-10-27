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TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok : 0 - Şanlıurfaspor: 1

Bandırmaspor, TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Celal Bayraklı, Abdullah Uğur Sarı, Serdar Soydan


Bandırmaspor: Ramazan Evren Üstündağ , Erdi Öner, Fatih Üge, Ömer Faruk Ermeç, Doğan Can Davas, Muharrem Efe (Haluk Türkeri dk.79 ?), Nurettin Kayaoğlu, Rıza Efendioğlu, Oğulcan Şahin (Mehmet Gülmez dk.65 ?), Ömer Çoban, Fatih Kıran


Şanlıurfaspor: Ömer Kahveci, Samet Akaydın, Aykut Akgün, Benhur Keser (Doğan Karakuş dk.63 ?), Halil İbrahim Tuna, Cebrail Karayel, Emre Özkan, Feridun Kıroğlu (Harun Aydın dk.84 ?) , Halil Köçer, Onur Demir, Fevzi Özkan (Ömer Bozan dk.46)


Gol: Ömer Bozan (dk. 73) (Şanlıurfaspor)


Sarı kartlar: Onur Demir, Emre Özkan, Halil Köçer, Ömer Bozan (Şanlıurfaspor), Nurettin Kayaoğlu, Fatih Üge (Bandırmaspor)


Kırmızı kart : Halil Köçer (dk. 86) (Şanlıurfaspor)

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