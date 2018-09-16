TFF 2. Lig: Bandırmaspor Baltok: 2 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Bandırmaspor Baltok evinde Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Burak Özcan, Ufuk Uğurlu , Tolga Özcan
Bandırmaspor: Ramazan Evren Üstündağ, Erdi Öner, Yusuf Akyel, Alp Huy, Doğan Can Davas, Berat Jonathan Ustabaşı (Yunus Özdemir dk. 77 ?), Muharrem Efe (Ömer Faruk Ermeç dk. 83 ?), Nurettin Kayaoğlu, Mete Sevinç, Ali Han Tunçer (Ömer Faruk Boz dk. 46), Fatih Kıran
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören, Ercan Coşkun, Kamil İçer, Okan Eken, Onur Eriş, Hüseyin Yılmaz (Gencay Erten dk. 64), Şevket Güngör, Turan Yılmaz, Emre Kara, Mert Caymaz (Onur Uslucan dk. 78 ?), Kemal Cingirt (Cömert Kandemir dk. 64)
Goller: Doğan Can Davas (dk. 13), Berat Jonathan Ustabaşı (dk. 61) (Bandırmaspor), Turan Yılmaz (dk. 68 ve 81) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı kartlar: Kamil İçer, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Onur Eriş, Emre Kara, Sinan Ören (Zonguldak Kömürspor), Mete Sevinç, Fatih Kıran, Erdi Öner (Bandırmaspor)