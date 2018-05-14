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14 Mayıs 2018 19:28

TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final: Bandırmaspor: 0 - Sakaryaspor: 2

TFF 2.

TFF 2. Lig Play-off Çeyrek Final: Bandırmaspor: 0 - Sakaryaspor: 2

14 Mayıs 2018 19:28

Lig Play-off Çeyrek Final rövanş maçında Sakaryaspor deplasmanda Bandırmaspor’u 2-0 mağlup ederek turladı.



Stat: Bandırma 17 Eylül


Hakemler: Özgüç Türkalp x, Engin Erdem x, Utku Tunavelioğlu x


Bandırmaspor: Ali Türkan xx, Oğulcan Şahin xx, Birhan Vatansever xx, David Deniz Kılınç xx, Özgür Çelik xx, Erhan Şentürk xxx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Hüseyin Altuğ Taş xx, Oğuzhan Kayar xxx, Bahri Can Avcı x, Mertcan Çam xx (Mehmet Gülmez dk. 80 ?)


Sakaryaspor: Ercüment Kafkasyalı x, Serdar Ümit Deniz x (Tevfik Köse dk. 80 ?), Ramazan Çevik x (Batuhan Karadeniz dk. 58 xxx), Beykan Şimşek x, Ferhat Yazgan x, Cenk Kaplan x, Karahan Yasir Subaşı x, Talha Mayhoş x, Mahir Sağlık x (Cem Ekinci dk. 64 x), Tufan Kelleci x, Burak Bekaroğlu x


Goller: Batuhan Karadeniz (dk. 88 ve 90+4 ) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Birhan Vatansever, Özgür Çelik, Erhan Şentürk, Ali Türkan (Bandırmaspor), Tufan Kelleci, Mahir Sağlık, Beykan Şimşek, Ferhat Yazgan (Sakaryaspor)




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