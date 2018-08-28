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28 Ağustos 2018 11:24

THK Erdek’te 2 bin 723 deri topladı

Türk Hava Kurumu (THK) Erdek Şubesi, bu yıl Kurban Bayramında toplam 2 bin 723 deri topladıKurban Bayramı´nda Türkiye genelinde kurban derisi toplama görevini yürüten THK Kurumu Erdek’te de THK Şubesi aracılığıyla deri toplama faaliyetini gerçekleştirirken, bu yıl merkez ve kırsal mahallelerde 2 bin 723 adet kurban derisi topladı.

THK Erdek’te 2 bin 723 deri topladı

28 Ağustos 2018 11:24

Türk Hava Kurumu (THK) Erdek Şubesi, bu yıl Kurban Bayramında toplam 2 bin 723 deri topladı


Kurban Bayramı´nda Türkiye genelinde kurban derisi toplama görevini yürüten THK Kurumu Erdek’te de THK Şubesi aracılığıyla deri toplama faaliyetini gerçekleştirirken, bu yıl merkez ve kırsal mahallelerde 2 bin 723 adet kurban derisi topladı. THK Şube Başkanı Temel Güven, bin 857 adet koyun, 809 adet keçi ve 57 adet sığır olmak üzere toplam 2 bin 723 adet deri topladıklarını açıkladı. Güven, “Bu bağışları nedeniyle Erdekli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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