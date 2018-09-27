THK'dan Erdek Kaymakamına plaket

Türk Hava Kurumu(THK) Genel Başkanlığı, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'a plaket verdi.

Türk Hava Kurumu(THK) Genel Başkanlığı, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'a plaket verdi. Plaketi, THK Erdek Şube Başkanı Temel Güven, Kaymakam Çalık'a takdim etti. Güven, plaketi şube başkan yardımcısı Atıf Barlas ve yönetim kurulu üyesi Kadir Tuna ile birlikte verirken, “Geride bıraktığımız Kurban bayramında, muhtarlar ile organize sağlayarak çok sayıda kurban derisi toplamamızı sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Size THK Genel Başkanımız Kürşat Atılgan tarafından gönderilen plaketi sunuyorum” dedi.

Kaymakam Çalık da konuşmasında, “milli servet” olan kurban derilerinin sağlıklı bir şekilde toplanmasının ülke ekonomisine büyük katkı sağladığına dikkat çekerken, Türk Hava Kurumu'nun son dönemlerde önemli çalışmalar içinde bulunduğuna işaret edip, “Bu kurumumuza ait bir üniversitenin bile olmasından gurur duyuyoruz” dedi.