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29 Temmuz 2018 15:00

Thomas Gipson Karesispor’da

Türkiye Basketbol Ligi’i temsilcisi Karesispor’da transferler devam ediyor.

Thomas Gipson Karesispor’da

29 Temmuz 2018 15:00

Karesispor, bu kapsamda ABD’li forvet Thomas Gipson ile anlaştı.


Karesispor Basketbol Takımı, Reha Öz, İbrahim Yıldırım, Doğukan, Carlos Medlock’tan sonra son yabancı hakkını, 25 yaşındaki Birleşik Amerikalı forvet Thomas Gipson ile anlaşarak kullandı. Kolej kariyerini Kansas State’te geçiren Thomas Gipson, geride bıraktığımız sezonu Finlandiya Ligi’nde Kouvot formasıyla geçiren ve 40 maça çıkan Thomas Gipson; 15.8 sayı, 9 ribaund, 2.3 asist ortalamaları tutturdu. Thomas Gipson, 2016/2017 sezonunda Fransa Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan ELAN Chalon’un kadrosunda yer almıştı. 1993 doğumlu 2.01 metre boyundaki Thomas Gipson, önümüzdeki sezon Karesispor formasını terletecek.


Transferle ilgili açıklamalarda bulunan Karesispor Başkanı Ahmet Ayan, “Thomas Gipson ile yabancı transferimizi tamamlamış oluyoruz. Thomas bu sezon kurduğumuz kadroya uyabilecek özellikte bir uzun. Genç, dinamik, patlayıcı özellikleri olan, inatçı bir oyuncu. Karesisporumuza faydalı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.




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