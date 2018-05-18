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18 Mayıs 2018 11:34

Ticaret Borsası yönetimi Vali Yazıcı’yı ziyaret etti

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden seçilen Faruk Kula ve yeni yönetim kurulu üyeleri Vali Ersin Yazıcı’yı makamında ziyaret etti.

Ticaret Borsası yönetimi Vali Yazıcı’yı ziyaret etti

18 Mayıs 2018 11:34


Ziyaret sırasında kendilerini kabullerinden dolayı Vali Yazıcı’ya teşekkür eden Başkan Kula, yönetimde yer alan kurul üyelerini de takdim ederek, Balıkesir için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Yeni yönetimin Balıkesir’e hayırlı olmasını dileyen Vali Yazıcı, yeniden başkan seçilen Faruk Kula’ya ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Vali Yazıcı, Balıkesir’in gelişimine katkı sağlayacak her türlü projede tüm sivil toplum kuruluşlarının yanlarında olacaklarını belirtti.




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