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14 Eylül 2017 15:42

Ticaret Odasından bilgisayarlı çizim programı eğitimi

Edremit Ticaret Odası ve Edremit Meslek Yüksek Okulu (MYO) ortaklığı ile düzenlenen Bilgisayar Destekli AutoCad / Solidworks eğitimleri başladı.

Ticaret Odasından bilgisayarlı çizim programı eğitimi

14 Eylül 2017 15:42


Edremit MYO Bilgisayar Laboratuvarında gerçekleştirilen, Jeoloji Müh. Nilüfer Çetin tarafından verilen eğitimler 5 gün sürecek ve 15 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. 28 katılımcının katıldığı kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.


Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon “Mevcut eğitim programlarımızı çağa uygun, günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve gerekli olan teknik bilgileri sağlamak amacıyla güncellemeye başladık. Autocad bu eğitimlerden birisi oldu. Mühendislikten sanata hemen her alanda kullanılan genel amaçlı bu çizim programı ile akılda tasarlanabilen her çizim gerçekleştirilmekte. Eğitime olan yoğun ilgi sebebiyle önümüzdeki dönemlerde daha kapsamlı ve seviyelerde AutoCad eğitimlerine devam edeceğiz. Yine bu sene, Edremit MYO ve Edremit Kaymakamlığı ile beraber ortak olduğumuz proje kapsamında Fotovoltaik sistemler ile ilgili eğitimlerimiz olacak. Odamızın sosyal medya hesaplarından ve web sitemizden güncel programları takip edebilirsiniz” dedi.




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