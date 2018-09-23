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Ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Balıkesir’in Havran ilçesinde, hareket halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, hareket halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Balıkesir yolu üzeri Ayrancı mevkiinde meydana geldi. Serdal Özkan yönetimdeki 10 BCD 80 plakalı hafif ticari araç hareket halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında aracın sürücüsü, aracı yol kenara çekerek söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede aracı sararken, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak araç kullanılamaz hale geldi.

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