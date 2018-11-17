Tıp Fakültesi öğrencilerinden ücretsiz kan şekeri ve tansiyon ölçümü

BAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri, diyabet ve tansiyon hastalığına dikkat çekmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurdukları stantta vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdiler. Balıkesir Tıp Fakültesi 5. Dönem öğrencisi Çağan Can Ergün yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz hafta diyabet hafatasıydı. Bu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 4 yıldan bu yana gerçekleştirdiği bir etkinlik. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Burada ki amacımız insanların sağlık hakkında biraz daha farkındalık kazanması. Özellikle çağımızın en kronik hastalıkları olan diyabet ve tansiyon üzerinden biraz daha bilinç sahibi olmaları. Burada insanların sadece şekerini ve tansiyonunu ölçüp göndermiyoruz. Onları bu konularla ilgili olarak bilgilendiyoruz. Amacımız insanların daha sağlıklı hayat sürmesi. Engellene biliyorsa ki bu iki hastalıkta kısmen engellenebilir. Bu hastalıkları yaptığımız taramalarla, erken teşhis ve tanıyla insanları sağlık merkezlerine yönlendirip daha sağlıklı bir hayat sürmelerini istiyoruz”dedi.