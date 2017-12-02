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02 Aralık 2017 12:43

Tıp Fakültesi öğrencilerinden ücretsiz sağlık kontrolü

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi öğrencileri, vatandaşların ücretsiz olarak kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini yaptı.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden ücretsiz sağlık kontrolü

02 Aralık 2017 12:43


BAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri, diyabet ve tansiyon hastalığına dikkat çekti. Öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurdukları standlarda vatandaşların kan şekeri ve tansiyon ölçümlerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi. Balıkesir Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Direktörü Kadriye Kara, “Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim Burada insanları diyabet hakkında bilinçlendirmek için bir faaliyet düzenledik. Gün boyunca yaklaşık olarak 800 kişinin şeker ve tansiyon ölçümlerini yapmayı planlıyoruz. Bu sayede insanlara ulaşmayı, tıp fakültesinin halka inmesini hedefliyoruz” dedi.




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