Tıp Fakültesinde mezuniyet gururu

Mezun oln öğrenciler ettikleri Hipokrat yeminin ardından mesleğe ilk adımı attılar.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni renkli görüntülere sahip oldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun müzik dinletisi ile devam etti. Törende öğrenciler adına Dönem Birincisi Halime İpek yaptığı konuşma ile duygularını paylaşırken, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Turan Aslan da yaptığı konuşmada mezunlara yeni yaşamlarında başarılar diledi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir konuşmasında öğrencilerin yetişmelerinde emekleri bulunan velilere ve öğretim elemanlarına teşekkür etti. Rektör Özdemir, mezunlara meslek yaşamlarında başarılar dilerken, genç hekimlerin görev aldıkları yerlerde üniversitenin tanıtım elçileri olacaklarını vurguladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Çoban da törende bir konuşma yaparken, öğrencilerin mezuniyetlerini kutladı. Tören, dereceye giren öğrenciler ile tüm mezun öğrencilere belgelerinin verilmesinden sonra, Hipokrat yeminin gerçekleştirilmesi ve keplerin atılmasıyla sona erdi. Çağış Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezindeki törene; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Çoban, Baro Başkanı Av. Erol Kayabay, Bigadiç Kaymakamı Altuğ Çağlar, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, protokol üyeleri, öğretim elemanları ve öğrenci velileri katıldı.