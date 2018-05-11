Tırmanış şenliği’ne yoğun ilgi

Balıkesir’in Kepsut İlçesi Nusret Mahallesi’nde düzenlenen “Nusret Kaya Tırmanış Şenliği”ne ülke genelinde çeşitli şehirlerinden, üniversitelerden ve liselerden genç, yaşlı ve çocuklardan oluşan 170 kayıtlı sporcu katılım sağladı. 67 spor rotada 3 gün boyunca tırmanış gerçekleştirilen etkinlikte 2 gece boyunca çadırlarda konaklayan sporcuların, yeme-içme, ulaşım gibi temel ihtiyaçları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken; sporcuların ve halkın şenlik alanında sorunsuz bir şekilde vakit geçirmeleri sağlandı. Katılımcılar ve yöre halkı tırmanış faaliyetinin yanı sıra yoga, slacklining (ip üstünde yürüme), doğa yürüyüşü, kamp ateşi gibi aktiviteler de yaparak güzel vakit geçirirken, kırsal mahalle sakinlerinin yapmış olduğu yöresel yemeklerin de servisiyle yörenin yemek kültürü misafirlerin beğenisine sunuldu.