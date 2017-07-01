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01 Temmuz 2017 09:34

Tiyatral gösterimle mübadele gerçeği

Ayvalık Folklor Araştırma Derneğinin (AYFOLK) düzenlediği "Kurtuluş’tan Mübadeleye" adlı gösteride mübadelenin acıları tiyatral gösterimle izleyenlere aktarıldı.

Tiyatral gösterimle mübadele gerçeği

01 Temmuz 2017 09:34


Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla, Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen ücretsiz gösterime binlerce sanatsever adeta akın etti. Dernek Başkanı Huriye Kara’nın yönetmenliğini üstlendiği gösterim; Zeynel Demir’in müzikleriyle tam bir şölene döndü.


Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in açılış konuşmasıyla başlayan gösterimde 110 çocuğun geleneksel kıyafetlerle barışı ve mübadelenin acılarını sergilemeleri izleyiciden tam not aldı.


Yetişkinlerin birbirinden ilginç koreografiyle sergiledikleri halk danslarıyla Ege’nin iki yakasını buluşturdukları gösterimle ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı ve Halk Dansları Öğretmeni Huriye Kara, Ayvalık’ın bir mübadil kenti olduğunu vurgulayarak, "Hatta sadece Ayvalık değil, tüm Edremit Körfezi, İstanbul, İzmir gibi metropol kentler de öyle. Bu yüzden de gösterimizi hazırlarken sadece Ayvalık’ı baz almadık. Tüm Türkiye’deki mübadilleri göz önünde bulundurarak tiyatral bir dans gösterimi hazırladık" dedi.


Mübadelenin çok kısıtlı bir konu olduğunu savunan Huriye Kara, "Bu konu genelde birçok insanın bilmediği, anlatılmadığı, hatta Anadolu topraklarına mübadele ile gelen insanların bile suskun kaldığı bir konu. Bu konuda materyallerimiz çok az. Çoğu insan bu materyalleri ya Ege Adalarında bıraktı ya da Anadolu’ya geldikten sonra yırttı, attı. Bir mübadil ailenin çocuğu olarak ben bu konuyu biraz canlandırmak istedim. Bana göre, halk oyunları mübadeleyi anlatmak için çok güzel dal" diye konuştu.




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