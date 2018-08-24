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24 Ağustos 2018 17:05

Tiyatro sanatçısı Toron Karacaoğlu Balıkesir’de toprağa verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşamını yitiren tiyatro ve dublaj sanatçısı Toron Karacaoğlu, Altınoluk Mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Tiyatro sanatçısı Toron Karacaoğlu Balıkesir’de toprağa verildi

24 Ağustos 2018 17:05

Karacaoğlu, sanatçı arkadaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna alkışlarla uğurlandı.


Balıkesir’in Edremit ilçesinin Altınoluk Mahallesinde yaşamını yitiren 87 yaşındaki usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, Altınoluk Merkez Camiinde kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.


Karamurat ve Malkaçoğlu rollerini canlandıran Cüneyt Arkın ile birçok sanatçıyı seslendiren Karacaoğlu’nun Balıkesir’in Edremit ilçesindeki cenaze törenine, tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, tiyatro sanatçısı ve genel sanat yönetmeni Süha Uygur, sanatçı arkadaşları, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve sevenleri katıldı.


Türk tiyatrosu ve Şehir Tiyatrolarına başsağlığı dileyen Nejat Uygur’ın oğlu tiyatro sanatçısı ve genel sanat yönetmeni Süha Uygur da, “Çok büyük bir sanatçıyı çok özel bir insanı kaybettik. Benim baba yarımdı. Babamla çok sıkı arkadaşlardı. Bu mesleğe beraber başlamışlardı. Yeri doldurulamayacak insanlardı. Çok özleyeceğiz, çok arayacağız kendisini. Mekanı cennet olsun. Ailesine, tiyatro severler başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir kayıp. Türk Tiyatrosu çok özel bir şahsiyetini kaybetti. Büyük bir duayeni kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun.”dedi.




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