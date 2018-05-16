Tiyatronun Oscar’ı Burhaniye’nin oldu

Tiyatronun Oscarları olarak bilinen Direklerarası Seyirci ödülleri, Aydın’da yapılan törenle sahiplerini buldu.

18’inci Direklerarası Seyircileri Ege Bölgesi Tiyatro Ödülleri, 13 Mayıs’ta Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Sahnesi’nde gerçekleşen törenle verildi. Direklerarası seyircilerinin oluşturduğu ‘Halk Jürisi’ üyeleri, 2017-2018 tiyatro sezonunda Ege Bölgesi’nde sahne alan oyunları seyrederek; performans, tasarım ve yapım kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyun, oyuncu ve tiyatroları seçti. Gecede, BBKT’nin yetişkin seyirciler için hazırladığı Rus Roman ve oyun yazarı Nikolay Gogol’un ünlü eseri ‘Bir Evlenme’ isimli oyunu, ‘En İyi Yönetmen’ kategorisinde ödül aldı.

ULUSAL ÇAPTA 5’İNCİ ÖDÜL

Törene; Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve Direklerarası Seyircileri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Şahinbaş’ın yanı sıra tiyatro oyun yazarı Hidayet Sayın ile Ege Bölgesi’nde tiyatro yapan 30 profesyonel ve amatör tiyatro ekibi katıldı. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, Burhaniye Belediyesi ve BBKT’yı temsilen Genel Sanat Yönetmeni Uğur Mamuk, oyuncular Ender Kurt, Can Özal, Onur Cebeci ve Mehmet Bana hazır bulundu. Mamuk ödülü, Kıyı Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler’in elinden aldı. Kent Tiyatrosu 19’uncu sanat yılını kutlarken, Direklerarası seyircilerinden aldığı bu ödülle ulusal çapta 5’inci ödülünü almış oldu.

TİYATRO BİR KENTİN VİZYONUDUR

Başkan Necdet Uysal, belediye Kent Tiyatrosu’nun kazandığı ödülle ilgili olarak, tiyatro dalında ülkenin en önemli ödüllerinden birini Burhaniye’ye getirdikleri için BBKT ile gurur duyduğunu belirtti. Tiyatronun bir kentin vizyonu olduğunu vurgulayan Uysal, “Kent Tiyatrosu 19 yılda Burhaniyemizin kültürel gelişimine önemli katkılarda bulundu. Almış oldukları bu önemli ödülden dolayı kendilerini tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.