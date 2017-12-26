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26 Aralık 2017 16:31

TMO’da iç fındık ve osmanlı pirinci satışı başladı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Bandırma Şube Müdürlüğünde osmancık pirincinin yanı sıra kavrulmuş iç fındık, fındık yağı satışları başladı.

TMO’da iç fındık ve osmanlı pirinci satışı başladı

26 Aralık 2017 16:31


Toprak Mahsulleri Ofisi Bandırma Şube Müdürü Suat Ünlü yaptığı açıklamada "Toprak Mahsulü Ofislerinde Osmancık Pirincinin yanı sıra Kavrulmuş İç Fındık, Fındık Yağı Satışları başladı. Toprak Mahsulleri Ofislerinde Osmancık Pirincinin kg fiyatı 3.90 TL, yarım kiloluk kavrulmuş Fındık’ın fiyatı 16 TL, 1 kg’lık kavrulmuş fındığın fiyatı 32 TL, Fındık Yağı’nın 5 kg fiyatı 75 TL’den satışa sunuldu” dedi.


Fındık ve Fındık Yağının insan vücuduna faydalarının olduğunu belirten Ünlü” Fındık ve Fındık yağı, içeriğindeki zengin vitamin ve minareler ile doğal, besleyici ve sağlıklı bir besin kaynağıdır. İçeriğinde yer alan doymamış yağlar kalp ve damar sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltmaktadır. Kötü niyetli kolesterolün düşürülmesine yardımcı olurken iyi kolesterolü de destekler. İçerdiği Omega 3 damarları koruyarak kan akışını düzenler ve kalp sağlığını korur. E vitamini ihtiyacının yüzde86’sını karşılar. Aynı zamanda A ve C vitamini yanında güçlü antioksidanlar içerir. Cilt üzerindeki çizgileri ve kırışıklıkları engelleyici çok yararlı bir besin kaynağıdır” diye ifade etti.




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