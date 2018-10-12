TMO'dan enflasyonla mücadeleye destek

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi, vatandaşa yönelik gerçekleştirdiği pirinç, fındık ve fındık yağı satışları ile yüzleri güldürüyor.

“Çiftçinin kara gün dostu” sloganıyla hizmet veren Toprak Mahsulleri Ofisi Bandırma Şubesi tarafından piyasaya göre uygun fiyatlarla satışa sunulan pirinç, fındık ve fındık yağı büyük rağbet görüyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Şube Müdür Yardımcısı Erol Çevik, TMO'nun asli görevinin üretici ile tüketici arasındaki fiyat dengesini korumak olduğunu dile getirerek, “Bandırma Şube Müdürlüğümüzde tamamı yerli üretim Türk çiftçimizden alınan pirinç, fındık ve fındık yağı satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Pirinci kilosu 4,5 TL'den beşer kiloluk poşetler halinde satışa sunuyoruz. Piyasada pirincin kilosu 6,5-7 TL'den satılıyor. Bildiğiniz üzere geçen yıl Karadeniz'deki tüm fındıkları kilosunu 10,5 TL'den satın aldık. Şimdi bu fındıkları kilosu 32 TL'den kavrulmuş ve vakumlu halde satışa sunduk. Birer kiloluk vakumlu poşetler halinde satıyoruz. Piyasada benzer şekilde fındığın kilosu 60 TL civarında. Bu yıl ise fındık konusunda müdahil olmadık. Fındık alımı yapmadık. Bunun yanı sıra 5 litrelik tenekelerde 65 TL'ye fındık yağı satışımız var. Yine Karadeniz'den aldığımız yerli fındıklarımızdan ürettiğimiz yağlar bunlar. Önümüzdeki günlerde de nohut ve mercimek satışımız başlayacak. Bunları da ikişer kiloluk paketler halinde satacağız. Mercimeği kilosu 3,25 TL'den, nohudu ise 3,60 TL'den satışa sunmayı planlıyoruz. Bu ürünlerimiz de yine birebir çiftçilerimizden aldığımız ürünler. Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yüksek nohut rekoltesi gerçekleşti ve buradaki nohutları kurum olarak satın aldık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan “Enflasyonla Topyekun Mücadele” kapsamında TMO olarak önümüzdeki günlerde yüzde 10 indirimli satışlara başlayacaklarını ifade eden Çevik, ancak bununla ilgili yazının henüz ellerine ulaşmadığını, ulaşmasının ardından kurum olarak ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti.

250 bin ton Rus buğdayı geliyor

TMO Bandırma Şube Müdür Yardımcısı Erol Çevik, önümüzdeki günlerde piyasadaki unlu mamullerin fiyatlarını regüle etmesi için Rusya'dan ithal edilen 250 bin ton buğdayın ülkemize geleceğini ifade ederek, “48 bin tonluk kısmı Bandırma Limanı'na gelecek. Bunun yanı sıra 24 bin ton da arpa ithal edilecek. Kurum olarak Bandırma'da 60 bin ton depolama kapasitemiz var. Gelecek 48 bin ton buğdayın ortalama 15 bin tonunu iç piyasaya satarız” dedi.