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05 Temmuz 2017 14:39

TMO’nun fiyatları dengelemesini bekliyorlar

Balıkesir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, buğday fiyatları ile ilgili açıklama yaparak, Toprak Mahsulleri Ofisinin fiyatları dengelemesini beklediklerini söyledi.

TMO’nun fiyatları dengelemesini bekliyorlar

05 Temmuz 2017 14:39


Buğday ithalatında verginin düşürülmesine yönelik açıklamaların yapılmasının ardından, buğday fiyatında düşüş yaşandığına işaret eden Dönmez "Bölgemizde buğday hasadına başladığımız bugünlerde Gümrük Bakanlığı’nın açıkladığı gümrük giderinin düşürülmesi, üreticimiz açısından olumsuz olarak karşılanmakta ve buğday fiyatlarında 100-150 kuruş düşüş göstermekte. Bölgemizde de üretici zaten borçlu ve zor zamanlar yaşıyor. Biz Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklayıp, piyasaya biran önce müdahale etmesini istiyoruz. Verimimiz iyi ama bu fiyatlar bizim yüzümüzü güldürmüyor. Toprak Mahsulleri fiyat açıklayıp piyasayı regüle etmesi gerekmekte bunu yetkililerden Balıkesir Ziraat Odaları olarak talep ediyoruz."dedi.




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