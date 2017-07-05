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05 Temmuz 2017 12:25

Tony Taylor, Banvit’te

Banvit, geçtiğimiz sezon VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk’da forma giyen Amerika’lı oyuncu Tony Taylor ile anlaştı.

Tony Taylor, Banvit’te

05 Temmuz 2017 12:25

Taylor geçen sezon VTB Ligi’nde 13.3 sayı ve 4.6 asist ortalamaları ile oynadı.


Kariyerine 2008 - 2009 sezonunda NCAA takımlarından George Washington’da başlayan oyuncu, ilk sezonunda 28 maça çıktı ve 6.6 sayı ve 2.8 asist ortalaması ile oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımda forma giyen Taylor, toplamda 31 karşılaşmaya çıkarken 9.4 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları ile iyi bir sezon geçirdi.


2012 - 2013 sezonu başında NBA D-League takımlarından Oklahoma City Blue takımına transfer olan Taylor, burada 55 maça çıkarken 7.4 sayı ve 3.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.


2013 - 2014 sezonunda Avrupa takımlarının dikkatini çeken Tony Taylor, sezon başında Polonya Ligi takımlarından Turow’a transfer olurken, burada 35 karşılaşmaya çıktı ve 8.1 sayı ile 3.5 asist ortalamasını yakaladı. 2014 - 2015 sezonunda Turow takımı ile ikinci sezonunu geçiren Taylor, çıktığı 43 lig maçında 11 sayı ve 3.2 asist ortalaması ile oynadı. Başarılı basketbolcu, 10 Euroleague maçında ise 10.5 sayı ve 3.8 asist ortalaması ile mücadele etti.


2015 - 2016 sezonu başında VTB Ligi takımlarından Enisey Krasnoyarsk takımına transfer olan Amerikalı oyuncu, ilk sezonunda 30 lig maçına çıktı. Bu maçlarda 9.8 sayı ve 3.8 asist ortalamaları ile oynadı. Geçtiğimiz sezon ise Enisey Krasnoyarsk ile 14 FIBA Europe Cup maçına çıkan Taylor, 13.4 sayı ve 4.6 asist ortalaması ile mücadele etti. 1990 doğumlu oyuncu, yeni sezonda turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek.




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