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14 Ağustos 2018 08:49

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Balıkesir’de araştırılıyor

Balıkesir’de kadınların merkezinde olduğu gelenekler, “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” başlıklı projeyle üniversite öğretim üyeleri tarafından araştırılıyor.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Balıkesir’de araştırılıyor

14 Ağustos 2018 08:49


Balıkesir’de ‘Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği’ adlı projeyle 56 yerleşim merkezinde incelemeler yapıldı. Araştırmalar sırasında araçların çıkmadığı mekanlara eşeklerin üzerinde ulaşıldı.


TÜBİTAK desteğiyle “Toplumsal Cinsiyetin İnşası ve Kadın Folkloru: Balıkesir Örneği” başlıklı projenin saha araştırmaları devam ediyor. Proje kapsamında Balıkesir’in sosyo-kültürel çeşitliliğini ifade edecek biçimde örnekler olarak seçilen 56 farklı yerleşim biriminde toplumsal cinsiyetin şekillenmesinde etkili olan geleneksel-kültürel süreçler, kadınların merkezde olduğu folklorik ürünler derinlemesine incelenerek geleneksel yapıdaki kadın algısı ortaya konulmuş olacak. 2017’de başlayan projenin 2019 Mart ayına kadar devam edeceği öğrenildi.


TÜBİTAK destekli saha araştırması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu, Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aça ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Dr. Mustafa Aça tarafından yapıldı.




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