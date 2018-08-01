TRAC üyeleri dağda kamp kurup, telsizle uluslararası konuştu

Etkinliğe, dernek üyesi İsmail İrgörücü, Tolay Eceova, Hakan Kurtarıcı, Onur Uyanık ve Fahri Ergin katıldı.

TRAC Edremit Şube Başkanı İsmail İrgörücü, “Kamu kuruluşlarına tahsis edilen haberleşme frekansları farklıdır. Bir birleriyle haberleşme imkânları kısıtlıdır. Bu sorun bütün dünyada aynı şekildedir. Olağan dışı durumlarda en iyi haberleşmeyi radyo amatörleri sağlayabilir bunun için etkinlik süresince VHF, UHF, HF istasyonları kurup İskandinavya, Fransa, İtalya, İspanya, Rusya, Ukrayna ile görüşmeler sağlandı. Ekipmanlarımızı test etmek ve acil afet durumlarında beceri ve kabiliyetlerimizi test etme imkânı bulduk. Amatör telsizciliği merak eden ve ilgi duyan kişilerin kurulan istasyonları, yapılan görüşmeleri izlemesi ve gözlemlemesi için güzel bir fırsat oldu.