Trafik polisleri denetimleri arttırdı

Balıkesir Emniyet müdürlüğüne bağlı trafik polisleri il genelinde 61 ekip ve 100 personel ile yaptıkları "emniyet kemeri cep telefonu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde şerit ihlaline" yönelik olarak yapılan özel denetimlerde bin 482 araç ve sürücüsünü denetledi. Bu araçlarda emniyet kemeri takmayan 367 sürücüye 39 bin 636 lira, Araç kullanırken cep telefonu ile görüşen 92 sürücüye 9 bin 936 lira, 4 sürücüye şerit ihlalinde 940 lira ve kurallara uymayan 140 sürücüye de 53 bin 580 lira olmak üzere toplam 104 bin 92 lira para cezası uygulandı. Trafik denetimlerinde ayrıca 61 araç trafikten men edilirken, 2 adet sürücünün belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada;" Sürücülerimizden, üzücü trafik kazalarına mahal vermemek için öncelikli olarak emniyet kemerini takmaları, hız kurallarına riayet etmeleri, hatalı sollama, yakın takip yapmamaları ve tehlikeli araç kullanmamaları, yine seyir halindeyken araçta cep telefonu kullanımının kaza riskini artırdığından aracını güvenli bir noktaya alarak görüşme yapmaları öncelikli isteğimizdir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, üzücü hadiseler ile karşılaşılmaması amacıyla il genelinde trafik denetimleri yoğunlaştırılarak devam edecektir" denildi.