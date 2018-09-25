Trafik Şube Müdürlüğünden servis şoförlerine eğitim

Servis şoförlerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda okul servis şoförlerine eğitim sunumu yapılarak bilgilendirildiler. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Yardımcısı İbrahim Keskin'in konuşması ile devam etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Yardımcısı İbrahim Keskin yeni eğitim yılında kazasız belasız bir eğitim yılı geçmesini dilerken şoförlere birlik çağrısında bulundu. Keskin; “Polis ve diğer görevlilerimiz ile lütfen işbirliği yapın. Birlikte çalışalım. Sorunlarınız varsa bizlere, milli eğitime, okul müdürlerimize söyleyin” dedi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Yardımcısı İbrahim Keskin; “Yine bir eğitim yılının başlangıcında birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu yılda kazasız belasız bir eğitim yılı geçiririz. Ülkemizin en önemli sorunu eğitim. Bu eğitime de sizlerin çocuklarımızı taşıyarak çok büyük katkılarımız var. Bu taşıma işlerinde sağ salim kurallara uyarak en güzel şekilde yapacağınıza inanıyoruz. Çocuklarımız ailelerimizin en önemli varlıkları. Bu çocuklarımızı sizlere teslim ediyoruz güveniyoruz. Sizlerin şefkatli tecrübeli kurallara uyan çocuklarımızı koruyan emanetleri en iyi şekilde yerine ulaştıran insan olarak gerçekten işiniz çok zor. Sizlerden isteğimizi bu çocuklarımızı en iyi şekilde korumanız. Aracın içerisinde araçtan çıkınca inerken binerken gözümüzü çocuklardan ayırmayalım. Polis ve diğer görevlilerimiz ile lütfen işbirliği yapın. Birlikte çalışalım. Sorunlarınız varsa bizlere milli eğitime okul müdürlerimize söyleyin. En iyi şekilde hizmet nasıl verilecekse ona birlikte karar verelim. Sizden isteğim eksiklerinizi en kısa sürede tamamlayın ve emanet çocuklarımıza çok dikkat edin. Bunun telafisi yok. Hiçbir aileye akşam evine çocuğunuzu sağ salim getiremedik diyemeyiz” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Okul Servis Şoförleri Eğitim Sunumunu Baş Polis Memuru Murat Önal gerçekleştirdi. Önal sunumunda servis araçlarının kriterleri ve servis şoförlerinin uyması gereken kurallara hakkında bilgi verdi. Program soru cevap ile son buldu.