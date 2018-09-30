Trafo direğinin altından geçen koyunlar elektrik akımına kapılarak telef oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tropikal kasırga ve şiddetli yağış beklentisi sürerken, sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bir elektrik trafosu direğinin zemininde meydana gelen elektrik kaçağı dolayısıyla 2 koyun elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Tellikavak mevkiindeki mezbaha yolu girişinde bulunan ve Sarı Sanayi Sitesi'ne elektrik enerjisi taşıdığı öğrenilen trafo direğinin altında iki koyun telef oldu.

Trafo direğinde oluşan elektrik akımı; Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin güvenlik önlemleri alıp, durumu UEDAŞ ekiplerini olay yerine çağırmasının ardından yapılan çalışma ile sonlandırıldı.

Elektrik akımına kapılarak telef olan 2 koyunun sahibi ve ilçede küçük çapta küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Bilgiç, “Sabah saatlerinde koyun sürümüz buradan geçiyordu. Bu trafo direğinin altından geçerken koyunlar yere düşmeye başladı. İki koyun ise bu direğin altında kaldı. Halen daha yaşadığım olayın şokundayım” diye konuştu.