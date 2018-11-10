Traktör kazasında bir kişi öldü

Manyas'ın kırsal Darıca ile Işıklar Mahallesi arasında meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tuncay Şengül (44) 10 K 1003 plakalı traktörü ile ikamet ettiği Darıca Mahallesinden Işıklar Mahallesine giden yolun birinci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybederek 12 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası iki çocuk babası Tuncay Şengül olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında oturan 14 yaşındaki oğlu Emre Şengül traktörden tarlaya fırlayarak kolu kırıldı. Yaralı Emre Şengül Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.