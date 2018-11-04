İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Balıkesir’in Edremit ilçesinin uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin uçuruma yuvarlanan traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kazdağları Koçara yolunda Hasan Koyuncu (18) kullandığı 10 AAF 317 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrilen traktörün altında kalan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi.


Kazanın haber verilmesi üzerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Traktörün altında kalan Koyuncu'nun cansız bedeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 ambulansı ile Koyuncu'nun cansız bedeni Edremit Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.